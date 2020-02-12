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لاعبو ميلان خذلوا بن ناصر!

الرياضة
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لاعبو ميلان خذلوا بن ناصر!
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر أسطورة التدريب في إيطاليا، ألبيرتو زاكيروني، بأن لاعبي إسي ميلان، خذلوا الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال الديربي الأخير.

وصرّح المُدرب الأسبق لليوفي وميلان والإنتر قائلا :”بن ناصر قام بدور كبير في وسط الميدان، ولكن رفاقه خذلوه ولم يدعموه”.

وعلى نفس النهج سار ستيفانو بيولي، المدرب الحالي للروسونيري، والذي أكد بأنه راضٍ كل الرضا عن القائد الأسبق لرديف آرسنال.

وأصبح أفضل لاعب في الكان الأخيرة، ينال الإجماع في بلاد البيتزا، وصار مُصنفا كركيزة لا يُمكن الإستغناء عنها داخل الميلان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772974

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