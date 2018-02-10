لاعبو نابولي بصوت واحد “كلنا غولام”

أبدى لاعبو نابولي الإيطالي تضامنهم بطريقة خاصة، أمسية اليوم، مع زميلهم الدولي الجزائري، فوزي غولام، الذي عاودته الإصابة مؤخرا.

ودخلت التوليفة الأساسية لنادي الجنوب الإيطالي ملعب “سان باولو” لمواجهة نادي “لازيو روما” لحساب الجولة الـ24 من “الكالتشيو”.

بقميص الجزائري “فوزي غولام” الذي يحمل رقم 31 في صورة معبرة عن التضامن الكبير للاعبين مع الظهير الأيسر للخضر.

للإشارة، فإن غولام أجرى عملية جراحية ناجحة أمسية البارحة، وأعلنت إدارة نابولي عن غيابه لمدة شهرين على الأكثر.