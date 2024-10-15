لاعبو نجم مقرة يواصلون إضرابهم بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية

أعلنت إدارة نادي نجم مقرة، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة لاعبو الفريق الأول، إضرابهم، بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية.

وحسب بيان إدارة النجم، عبر صفحتها الرسمية، عبر منصة “فيسبوك”، فإن لاعبو الفريق، يواصلون إضرابهم لليوم الثاني تواليا.

للإشارة، غاب لاعبو الفريق، عن الحصص التدريبية التحضيرية لمواجهة مولودية البيض، في اليومين الماضيين، في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة، بسبب الإضراب الذي شنوه. كما أن إجراء هذه المواجهة بين الفريقين بات مهددا بسبب هذا الإضراب.