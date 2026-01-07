لاعبو نيجيريا يهدّدون بمقاطعة مباراة الجزائر !

هدّد لاعبو منتخب نيجيريا بمقاطعة المباراة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري، المقررة يوم السبت المقبل، ضمن الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية، بسبب عدم حصولهم على مكافآت الانتصارات التي حققها المنتخب منذ بداية البطولة.

وكشف موقع “بي بي سي” عبر حسابه الرسمي، أن لاعبي منتخب نيجيريا هددوا بمقاطعة التنقل إلى مدينة مراكش يوم الخميس. في حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية، رغم تحقيقهم أربعة انتصارات في أربع مباريات متتالية. دون تلقي أي مكافأة إلى حد الآن، ويتعلّق الأمر بالفوز على منتخبات تنزانيا، تونس، أوغندا، والموزمبيق.

وفي السياق ذاته، أشار الصحفي الشهير، رومان مولينا، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، إلى وجود مشاكل تنظيمية كبيرة داخل الاتحاد النيجيري لكرة القدم. مؤكدا أن المنتخب يعاني في كل مرة من أزمات خارج المستطيل الأخضر خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا أو كأس العالم.

وأوضح مولينا، بأن الصراعات بين وزارة الرياضة ومسؤولي الاتحاد، إلى جانب تضارب المصالح وصراع النفوذ، أصبحت تؤثر سلبا على استقرار كرة القدم النيجيرية، التي تدفع ثمن سوء التسيير أكثر من الجوانب الفنية والرياضية.