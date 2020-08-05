لاعبو نيس :”ترقبوا مُفاجأة كبيرة من بوداوي هذا الموسم”

أشاد لاعبو نادي نيس، بزميلهم الجزائري هشام بوداوي، مؤكدين بأنه سينفجر خلال الطبعة الجديدة من الليغ 1 الفرنسية بكل تأكيد.

وصرّح الحارس كاردينال بشأن متوسط الميدان قائلا لجريدة “ليكيب” :”بعد عطال أتوقع أن يكون بوداوي مُفاجأة الموسم الجديد”.

وعلى نفس النهج سار زميله ليس ميلو :”عندما تُشاهد ما يحدث في التدريبات، تُحسن بأن أمرا ما سيحدث بكل تأكيد”.

يُذكر بأن هذا المدح تزامن مع تعرض إبن بشار، لإصابة مُقلقة بعض الشيء على مُستوى الركبة، أجبرته على مُغادرة تربص الفريق.

وسيخضع بطل إفريقيا، لسلسلة من الفحوصات، لمعرفة المدة التي سيغيب فيها عن المُنافسة.