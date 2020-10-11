لاعبو “وست هام” يرحبون بإنضمام “بن رحمة” !

الرياضة
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لاعبو “وست هام” يرحبون بإنضمام “بن رحمة” !
بقلم أمير بهلول

رحب لاعبو “وست هام” بإنضمام النجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، بعد أن كشفت قناة “سكاي سبورت” عن اقتراب حسم الصفقة.

ونشر اللاعب “أرثور” نجم “وست هام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “بالنسبة لي الصفقة رائعة وأنتم ماذا تقولون”.

وأضاف: “هذا مجرد سؤال فقط، لا أعلم إن كان سينضم إلينا أو لا، لكنه لاعب مميز”.

يذكر أن اتفاق وشيك بين إدارة “برينتفورد” وإدارة “الهامرز” على انتقال “بن رحمة” مقابل أكثر من 20 مليون أورو.


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