لاعبو “وست هام” يرحبون بإنضمام “بن رحمة” !

ونشر اللاعب “أرثور” نجم “وست هام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “بالنسبة لي الصفقة رائعة وأنتم ماذا تقولون”.

وأضاف: “هذا مجرد سؤال فقط، لا أعلم إن كان سينضم إلينا أو لا، لكنه لاعب مميز”.

يذكر أن اتفاق وشيك بين إدارة “برينتفورد” وإدارة “الهامرز” على انتقال “بن رحمة” مقابل أكثر من 20 مليون أورو.

Well… That looks pretty good to me ⚒👀👍🏿 what do you guys say https://t.co/jydThSt0CG

— Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) October 10, 2020