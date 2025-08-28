لاعبو “الخُضر” يتعرفون على منافسيهم في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا -موسم 2025-2026- عن مباريات قوية ومثيرة، تضم أبرز الأندية الأوروبية.

ومن بينها فرق يمثلها عدد من اللاعبين الدوليين الجزائريين الذين سيكونون على موعد مع تحديات كبرى في المسابقة الأعرق قارياً.

أمين غويري - أولمبيك مارسيليا (فرنسا)

مجموعة نارية تنتظر غويري ورفاقه في مارسيليا الذين يستقبلون على ملعب فيلودروم: ليفربول (إنجلترا) – أتلانتا (إيطاليا) – أياكس (هولندا) – نيوكاسل (إنجلترا).

ويخرجون لمواجهة: ريال مدريد (إسبانيا) – كلوب بروج (بلجيكا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – يونيون سان جيلواز (بلجيكا).

إبراهيم مازا – باير ليفركوزن (ألمانيا)

نجم “الخضر” الصاعد سيكون في مجموعة صعبة: على ملعب باي أرينا: باريس سان جيرمان (فرنسا) – فياريال (إسبانيا) – بي أس في آيندهوفن (هولندا) – نيوكاسل (إنجلترا).

مباريات خارج الديار: مانشستر سيتي (إنجلترا) – بنفيكا (البرتغال) – أولمبياكوس (اليونان) – كوبنهاغن (الدنمارك).

ريان آيت نوري – مانشستر سيتي (إنجلترا)

الوافد الجديد إلى كتيبة بيب غوارديولا سيواجه خصوماً من نخبة الأندية: في ملعب الاتحاد: بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – باير ليفركوزن (ألمانيا) – نابولي (إيطاليا) – غلطة سراي (تركيا).

خارج الديار: ريال مدريد (إسبانيا) – فياريال (إسبانيا) – بودو/غليمت (النرويج) – موناكو (فرنسا).

رامي بن سبعيني – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

المدافع الجزائري المميز في مواجهة مجموعة معقدة: في سيغنال إيدونا بارك: إنتر ميلان (إيطاليا) فياريال (إسبانيا) بودو/غليمت (النرويج) أتلتيك بيلباو (إسبانيا).

خارج الميدان: مانشستر سيتي (إنجلترا) يوفنتوس (إيطاليا) توتنهام (إنجلترا) كوبنهاغن (الدنمارك).

فارس شايبي – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

تعرف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم في صفوفه النجم الجزائري فارس شايبي، على منافسيه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، حيث أوقعته القرعة في مجموعة نارية تضم أسماء كبيرة من كبار القارة.

المباريات على ملعب فرانكفورت: ليفربول (إنجلترا) – أتلانتا بيرغامو (إيطاليا) – توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – غلطة سراي (تركيا).

المباريات خارج الديار: برشلونة (إسبانيا) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) نابولي (إيطاليا) قره باغ (أذربيجان).

آدم زرقان – يونيون سانت جيلواز (بلجيكا)

انضم لاعب خط الوسط الجزائري آدم زرقان إلى قائمة المحاربين المشاركين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم،. بعدما أوقعت القرعة فريقه يونيون سان جيلواز البلجيكي في مجموعة صعبة للغاية، ستضعه في مواجهة نخبة من أندية القارة العجوز.

المباريات داخل الديار : إنتر ميلان (إيطاليا) أتلانتا (إيطاليا) أولمبيك مارسيليا (فرنسا) نيوكاسل يونايتد (إنجلترا).

المباريات خارج الديار: بايرن ميونيخ (ألمانيا) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) PSV آيندهوفن (هولندا) غلطة سراي (تركيا).