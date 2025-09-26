لاعبو مولودية بجاية يحتجون على تأخر مستحقاتهم بطريقة خاصة

واصل فريق مولودية بجاية عروضه القوية في بطولة القسم الثاني هواة، وحقق فوزًا كبيرًا، اليوم الجمعة، على حساب شباب بني ثور، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب.

ورغم هذا الإنجاز، اختار لاعبو “الموب” إيصال رسالتهم للإدارة بطريقة الخاصة، إذ تركوا قمصانهم فوق أرضية الميدان مباشرة بعد نهاية اللقاء. في حركة احتجاجية رمزية على عدم تسوية مستحقاتهم المالية العالقة.

وتأتي هذه الخطوة لتسلّط الضوء على الوضعية الإدارية الصعبة التي يعيشها النادي، رغم التضحيات الكبيرة التي قدّمها اللاعبون منذ بداية الموسم.

فمن تربص صيفي في بجاية، إلى تربص مكثف في تونس دام عشرين يومًا، ثم انطلاقة مثالية بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، لم تشفع لهم للحصول على حقوقهم المالية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الفريق.

وأكد مقربون من التشكيلة أن اللاعبين لم يعودوا قادرين على تجاهل الوضع، خاصة وأنهم أظهروا التزامًا وجدية داخل الملعب وخارجه، دون أن يقابل ذلك بتحركات ملموسة من الإدارة.