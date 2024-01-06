لاعبي المنتخب الوطني يحققون حلم أطفال أكاديمية كروي بالطوغو

قام لاعبو المنتخب الوطني، اليوم السبت، بالتفاتة طيبة اتجاه أطفال احدى أكاديميات كرة القدم بالطوغو، على هامس تحضيرات الخضر النهائيات أمم إفريقيا 2023.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، قام عناصر المنتخب الوطني، قبل انطلاق حصة التدريبية لنهار اليوم السبت، بملاقات أطفال أكاديمية “passion foot” على ملعب “كيغي”.

أبدى أطفال الأكاديمية سعادتهم الكبيرة بملاقات نجوم الخضر، وبالخصوص رياض محرز، الذي قاسمهم بعض اللحظات في مداعبت الكرة.

وانتهى هذا اللقاء، بالتقاط صورة تذكارية، جمعت كل لاعبي المنتخب الوطني، مع أطفال أكاديمية “passion foot”.

يذكر أن المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالطوغو، والتي ستخللها مباراة ودية أمام بورندي يوم 9 جانفي، استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، المقررة في 13 جانفي الجاري.