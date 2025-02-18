لاعب أتليتيك بارادو يلتحق بالاتحاد الليبي

أعلنت إدارة نادي أتليتيك بارادو، اليوم الثلاثاء، عن التحاق لاعبها طاهر بن عامر، بنادي الاتحاد الليبي.

وأبرزت إدارة “الباك” في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بأن بن عامر، يلعب معارا في الفريق الليبي، مقابل قيمة مالية، لم يتم الكشف عنها.

ليكون بذلك، طاهر بن عمار، رابع جزائري ينتقل في الميركاتو الشتوي، إلى الدوري الليبي، بعد كل من مهاجم اتحاد العاصمة. اسماعيل بلقاسمي. الذي التحق أهلي طرابلس. ومعاذ حداد، مدافع شباب بلوزداد، الذي التحق بأهلي بنغازي، ومدافع اتحاد خنشلة، إبراهيم حشود، الذي انضم إلى الهلال.

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