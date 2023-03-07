لاعب ألماني يقرر تغيير جنسيته الرياضية للالتحاق بالخضر

قرر مدافع نادي فيردر بريمن الألماني، ميتشل وايرز، تغيير جنسيته الرياضية، تمهيدا للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، في الأيام القليلة المقبلة، حسبما كشفته تقارير صحفية ألمانية اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة “كيكر” الألماني، بأن صاحب الـ 28 ربيعا، الذي سبق له اللعب في مختلف المنتخبات الشبائية لألمانيا، يتواجد في اتصال دائم مع مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تحسبا لضمه إلى تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وأوضح المصدر نفسه، بأن اللاعب السابق لبايرن ميونخ الألماني، أبدى تحمسا كبيرا للالتحاق بالمنتخب الجزائري، وباشر خطوات تغيير جنسيته الرياضية.

كما أضافت الصحيفة الشهيرة، بأن وايزر، الذي يشغل منصب ظهير أيمن، ولعب هذا الموسم 22 مباراة مع فيردر بريمن، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، يملك جذورا جزائرية من والدته، وهو ما سيسهل التحاقه بالخضر.