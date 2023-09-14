لاعب ألماني ينشط في السعودية يعتنق الإسلام

أعلن اللاعب الألماني روبرت باور، مدافع نادي الطائي السعودي، عن إعتناقه الدين الإسلامي الحنيف رسميا.

ونشر اللاعب روبرت باور، عبر ستوري حسابه الرسمي “الأنستغرام”، صورة له وهو ويقوم بالصلاة وكتب:”لكل من سألني اليوم، أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، ومرت سنوات عديدة وأنا أشكركم لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي”.

يجدر الإشارة، سبق للاعب روبرت باور أن مثل المنتخبات الألمانية في الفئات الصغرى كما خاض العديد من التجارب في البوندسليغا والدوري الروسي.