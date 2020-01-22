لاعب إتحاد الحراش السابق في ذمة الله بعد رحلة “حراقة”

تم اليوم الأربعاء التعرف على جثة لاعب فريق إتحاد الحراش السابق أمين خيثر الذي لقي حتفه في عرض البحر بعد رحلة غير شرعية فاشلة.

عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عراس هرادة” كشف على صفحته الشخصية في الفايسبوك تواجد جثة “خيثر” بمستشفى بني مسوس.

وكان ابن ولاية تيارت قد شد الرحال صوب إسبانيا منتصف شهر ديسمبر الماضي عبر قوارب الموت قبل ان يختفوا عن الأنظار منذ ذلك الحين.