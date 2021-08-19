لاعب إتحاد الحراش يمتطي قوارب الموت نحو إسبانيا

إختار متوسط ميدان فريق إتحاد الحراش رمزي بوسيالة وضع حد لمسيرته الكروية في الجزائر بعدما إختار الهجرة الغير شرعية نحو الأراضي الأوربية عبر قوارب الموت، بسبب التهميش الذي عانى منه في فريقه السابق إتحاد الحراش.

رمزي بوسيالة من مواليد 19 أفريل 1997 بالحراشتنبأ له العارفون بشؤون كرة القدم بمستقبل زاهر بعد ترقيته لفريق الأكابر منذ ثلاثة مواسم، إلا أنه تعرض للتهميش الموسم الماضي فقرر التوقف عن اللعب، بعدما رفضت الإدارة منحه مستحقاته الماليةليقرر إختيار سبل الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا.