لاعب إتحاد بلعباس السابق طارق بوغنجة في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، مدافع إتحاد بلعباس السابق، طارق بوغنجة، عن عمر ناهز السادسة والأربعين سنة.

وتقدمت إدارة نادي إتحاد بلعباس، بالتعازي في وفاة لاعبها السابق، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” والذي جاء على النحو التالي:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره بلغنا اللحظة وفاة اللاعب السابق لاتحاد بلعباس طارق بوغنجة. اللهم اغفر له و ارحمه”.

للإشارة، مثل الراحل العديد من الأندية المحلية، أبرزها أتلتيك بارادو، ومولودية بجاية، شباب برج بوعريريج، رائد القبة، قبل أن يعتزل ميادين الكرة سنة 2015.