لاعب إتحاد بلعباس زواري رهن الحبس بتهمة التعدي جنسيا على قاصر

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لاعب إتحاد بلعباس زواري رهن الحبس بتهمة التعدي جنسيا على قاصر
بقلم س. شريف

أمر أمس الإثنين، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس بإيداع لاعب إتحاد بلعباس زواري عبد الكريم رهن الحبس المؤقت بتهمة هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.

في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات قبل مثوله أمام المحاكمة وفق الإجراءات القانونية . وحسب المعلومات الأولية فإن والد القاصر سبق وأن أودع لدى مصالح الأمن الأسبوع الماضي شكوى إتهم فيها اللاعب المذكور بالتعدي جنسيا على إبنته ، قبل أن يتم إحالة الملف أمس على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس الذي إستمع لأقوال الضحية التي أكدت فيها تعرضها للإعتداء الجنسي من طرف المشتبه فيه هذا الأخر نفى ضلوعه في القضية الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية يأمر بتحويل الملف على غرفة التحقيق قبل أن يتم وضع المتهم رهن الحبس المؤقت .

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