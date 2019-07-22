لاعب إشبيلية يعتذر عن تدخله الشنيع ضد الجزائري لعروسي

تقدم لاعب إشبيلية الإسباني يوريس نيانيو بإعتذارات رسمية عقب التدخل الشنيع الذي قام به ضد اللاعب الجزائري ياسر لعروسي لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكان اللاعب الصاعد في فريق ليفربول “ياسر لعروسي” قد تعرض لتدخل عنيف من طرف “يوريس نيانيو” خلال المباراة الودية التي جمعت الطرفين في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتدخل نيانيو بعنف ضد العروسي البالغ من العمر 18 عاما ما تسبب في إصابة الأخير وخروجه على حمالة الإسعاف خلال هزيمة ليفربول 2-1 أمام أشبيلية أمس الأحد.

وقال نيانيو عبر “تويتر”: “أود أن أقدم اعتذارا علنيا لفريق ليفربول وأسرة اللاعب وجمهوره. ارتكبت خطأ شنيعا. أيا كانت الأسباب فإن ما حدث لا يجب رؤيته في ملاعب كرة القدم.. أتوجه بصلواتي للاعب وأسرته”.