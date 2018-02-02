لاعب إنجليزي سابق:”تصرفُ محرز خاطئ وسيُحطم مسيرته الكروية”

أكد اللاعب الإنجليزي السابق “داني هيقينبوتام” أن تصرف الدولي الجزائري “رياض محرز” وغيابه عن تدريبات فريقه “ليستر سيتي” خاطئ.

وأكد المُتحدث لشبكة “سكاي سبورت” اليوم الجمعة أن جناح ليستر سيتي عليه العودة بسرعة للتدريبات من أجل تقديم الإضافة لفريقه.

وإعتبر “داني” أن تصرف الأشقر الجزائري بعد فشل إنتقاله لنادي مانشستر سيتي في أخر أيام الميركاتو الشتوي بالغير المقبول.

مؤكدا أن هذا الأمر لا يخدم مُستقبل محرز ويؤثر على مسيرته الكروية ومكانته داخل النادي الأزرق.

يُذكر أن محرز غاب صبيحة اليوم عن الحصة التدريبة الثانية على التوالي لفريقه ليستر سيتي.