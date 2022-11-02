لاعب إنجليزي سابق يطالب غوارديولا بمنع محرز من تسديد ركلات الجزاء
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث اللاعب الإنجليزي السابق نويل ويلان، عن مستوى الدولي الجزائري رياض محرز، مع فريقه المان سيتي هذا الموسم.
وصرح ويلان لموقع “فوت إنسايدر البريطاني:”الجميع في السيتي ينتظر دي بروين أو هالاند لتسديد ركلات الجزاء”.
وأضاف ويلان في تصريحاته:” الجميع يريد شخصًا شجاع للتقدم وتنفيذ ركلة الجزاء ، أنظر إلى الجودة التي يمتلكها محرز، مستحيل أن يضيع 4 ركلات جزاء في أقل من عام”.
وختم تصريحاته ويلان:”الآن،مهمة تسديد ركلات الجزاء، سيتم توكيلها من يستطيع ترجمتها لأهداف”.
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