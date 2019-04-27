لاعب إنجليزي يطفئ إنارة الملعب بعد طرده !!

شهدت مباراة دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، لقطة غريبة في اللقاء الذي جمع بين فريق “كيدلينغتون” وضيفه “شيلتينهام”.

حيث قام “جولياس مورغا” لاعب فريق”كيدلينغتون” بإطفاء الإنارة في الملعب بعد طرده من المباراة عند الدقيقة 73.

وبعد خروجه ببضعة دقائق انطفأت الإنارة في الملعب وعم الظلام الدامس، بعد قيامه بإنزال قاطعة العداد، قبل عودة الإنارة.

وفي وقت لاحق، اعترف “مورغا” أنه هو من أطفأ الإنارة عن طريق الخطأ عندما أراد تشغيل القاطع الخاص بالحمامات.