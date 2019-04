لاعب إنجليزي يطفئ إنارة الملعب بعد طرده !!

حيث قام “جولياس مورغا” لاعب فريق”كيدلينغتون” بإطفاء الإنارة في الملعب بعد طرده من المباراة عند الدقيقة 73.

وبعد خروجه ببضعة دقائق انطفأت الإنارة في الملعب وعم الظلام الدامس، بعد قيامه بإنزال قاطعة العداد، قبل عودة الإنارة.

وفي وقت لاحق، اعترف “مورغا” أنه هو من أطفأ الإنارة عن طريق الخطأ عندما أراد تشغيل القاطع الخاص بالحمامات.

Julius Muraga sent off for Kidlington Development after 73 mins. Still 1-1. @westcountryfb @sportgloslive @FootyGlos @swsportsnews @SevernSport @JonPalmerSport @tonesport @MarkHalliwell1 pic.twitter.com/0BmT9IEMIA

— Jerry Howse (@howsejerry1) April 24, 2019