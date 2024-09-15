‏لاعب اتحاد العاصمة يعلن التحاقه بوفاق سطيف

أعلن لاعب اتحاد العاصمة، عبد الرحمن باشا، رسميا عن التحاقه بوفاق سطيف، تحسبا للموسم الجديد 2024-2025.

وخرج باشا، من حسابات مدرب الاتحاد، نبيل معلول، بعد التعاقدات النوعية التي قامت بها إدارة الفريق هذه الصائفة، الأمر الذي دفع إلى فسخ عقد اللاعب باشا.

وفي منشور على حسابه عبر “أنستغرام” أكد باشا، التحاقه رسميا بوفاق سطيف. موجها شكره إلى كل من دعمه، متمنيا للاتحاد، الذي وصفه بـ”النادي الكبير” كل النجاح والتوفيق.