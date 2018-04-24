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 لاعب الإتفاق السابق :”بقاء مبولحي ضروري”

الرياضة
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 لاعب الإتفاق السابق :”بقاء مبولحي ضروري”
بقلم إسماعيل عشاش

شدّد لاعب نادي الإتفاق السعودي السابق، أحمد البحري، على ضرورة التمسك بخدمات الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي إستعدادا للموسم القادم.

وصرح قائلا في هذا الشأن لجريدة “الرياضية” :”من بين الأجانب الذين لعبوا لفريقنا الموسم المُنقضي، أريد الإحتفاظ بمبولحي وأحمد إبراهيم”.

ورفض أحمد البحري تضخيم “الرايس”، بدليل أنه لم يصنفه كأحسن عُنصر في صفوف “الكوماندوز” في مُباريات دوري “عبد اللطيف جميل”.

يُشار بأن الحارس المُتألق كان قد مدّد عقده مع “إتي الشرقية” لغاية 2021، نظرا لعروضه المميزة وقيادته الفريق لتفادي السقوط.

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