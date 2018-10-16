لاعب البرتغال السابق يُهاجم بورتو بسبب براهيمي

فتح النجم الدولي البرتغالي السابق “رودولفو ريس” النار على الإدارة الحالية لفريق بورتو البرتغالي بسبب عدم تجديدها عقد النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي.

وقال وسط الميدان الدفاعي السابق للمنتخب البرتغالي للصحافة البرتغالية:”لا أفهم ، لا أفهم ذلك.. براهيمي كان لابد أن يُجدد عقده مع بورتو.. هذا الشيئ لم يُحدث من قبل داخل النادي”.

وأضاف:”هذا ليس بورتو الذي أعرفه.. في فترة سابقة لم يكن ليحدث هذا الأمر، كان من الممكن بيع عقد اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي خاصة وأنه كان يملك العديد من العروض وعدم خسارته بالمجان في نهاية الموسم الحالي”.