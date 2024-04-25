لاعب الجيدو قيس مدثر يتوج بطلا لإفريقيا

حقق لاعب الجيدو قيس مدثر، اليوم الخميس، الميدالية الذهبية، في منافسات البطولة الإفريقية للجودو التي تحتضن فعالياتها مصر من 24 لغاية 27 أفريل الجاري.

بعد فاز لاعب الجيدو الجزائري في نهائي فئة 66 كلغ أمام منافسه المصري أحمد عبد الرحمن.

كما سبق للاعب الجيدو قيس مدثر أن فاز أمام منافسه التونسي عزيز حارب، بالعلامة الكاملة في الدور الأول، بعدها فاز قيس مدثر، أمام منافس انغولي في ربع النهائي بالإقصاء، ثم في نصف النهائي فاز على بطل افريقيا المصري محمد عبدالموجود بإيبون.