لاعب الحراش يختفي في عرض البحر بعد رحلة “حراقة” نحو إسبانيا

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سجلت وحدات الحماية المدنية، 1833 تدخل من أجل 1011 حادث مرور، أدت إلى وفاة 32 شخصا وجرح 1076 آخرين، خلال الأسبوع الماضي.
وقالت مديرية الحماية المدنية،…
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الإثنين، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة والشلف وورڨلة.
وحسب بيان لوزارة الدفاع…
إنتقل إلى رحمة الله، أمس الإثنين، المجاهد محمد قويلي الملقب بـ "الفيدا" ، بولاية الأغواط عن عمر ناهز 91 سنة.
وكان الفقيد عضو في الكموندوس الأول،…
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