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لاعب الحراش يختفي في عرض البحر بعد رحلة “حراقة” نحو إسبانيا

الرياضة
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لاعب الحراش يختفي في عرض البحر بعد رحلة “حراقة” نحو إسبانيا
بقلم يونس رزيق

إختفى اللاعب السابق لفريق إتحاد الحراش ( الموسم الماضي ) آمين خيثر في عرض البحر بعدما كان في رحلة ” حراقة ” نحو إسبانيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745760

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