لاعب الحمراوة السابق رضوان عريف في ذمة الله

إنتقل اللاعب السابق لمولودية وهران، رضوان عريف لذمة الله، بعد صراع طويل مع المرض، أقعده الفراش لسنوات طويلة.

وتوفي عريف عن عمر لا يتجاوز السادسة وخمسين عاما، بعد أن أرهقه القصور الكلوي والذي كان يعاني منه، منذ عام 1996.

يُذكر بأن الفقيد، تلقى منذ أشهر مضت زيارة من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي، والذي وعده بمُساعده للعلاج في الخارج ولكن الأجل سبقه.

وبهذه المُناسبة الأليمة، تتقدم أسرة النهار بخالص التعازي لعائلة الفقيد وأسرة مولودية وهران.

إنا لله وإنا إليه راجعون.