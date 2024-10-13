لاعب “الحمراوة” عليان يعتذر لـ “الشناوة”

تقدّم لاعب مولودية وهران، ياسين عليان، باعتذاراته إلى جمهور مولودية الجزائر، واصفا إياه بـ “الجمهور الواعي”.

وكان عليان، قد تهجّم على أنصار العميد، عبر رسالة نشرها أمس، على خاصية “ستوري” عبر حسابه الشخصي، على “أنستغرام” بسبب ما حدث مساء الجمعة الماضية. في لقاء ناديه والمولودية، بـ “نيلسون مانديلا”، حينما تم رشق أرضية الميدان بـ “المقذوفات” والألعاب النارية.

وسارع خريج مدرسة الغريم اتحاد العاصمة، إلى تدارك سقطته، من خلال رسالة أخرى، نشرها اليوم الأحد، في حسابه.

وجاء في رسالته: “أرضت أن أوضح “ستوري” أمس، لم أقصد أنصار المولودية، وتحدث عن المناصرين الذين رموا بالمقذوفات، وهم لا يمثلون الجمهور الواعي للمولودية”.

وواصل عليان، الذي التحق بمولودية وهران الصائفة الماضية. قادما من أولمبي الشلف: “أردت توضيح الأمور حول ذلك “الستوري” لأن هناك بعض الأشخاص، استغلوا الموقف من أجل زرع الفتنة”.