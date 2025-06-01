لاعب الحمراوة كيليان قسوم يخضع لعملية جراحية ناجحة بفرنسا

كشفت إدارة فريق مولودية وهران، آخر المستجدات بخصوص الوضع الصحي للاعبها كيليان قسوم، الذي تعرض مؤخرا لتمزق في أربطة الركبة.

وفي بيان لها، كشفت إدارة الحمراوة، عن خضوع اللاعب قسوم، لعميسلة حراحية ناجحة بفرنسا، على مستوى الركبة.

كما أوضج مسؤولي مولودية وهران، بأن لاعبهم، سيباشر قريبا نرحلة التأهيل البدني، تمهيدا لعودته تدريحيا إلى الملاعب.

يذكر أن اللاعب كيليان قسوم، كان قد تعرض لتمزق في الأربطة الأمامية للركبة، خلال مباراتهم ضد نجم مقرة.