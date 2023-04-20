لاعب الخضر بن حامد يقرر مغادرة فريقه أنترويب البلجيكي!
بقلم فيصل زيان بوزيان
قرر لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين حامد، مغادرة فريقه أنترويب البلجيكي، بسبب علاقته المتدهورة مع مدرب الفريق الثاني.
وحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الخميس، فإن لاعب الخضر بن حامد، سيغادر النادي البلجيكي كلاعب حر من أي إلتزام.
وأوضح ذات المصدر، أن إدارة ناديه لاتعارض فكرة إنتقاله بشرط الحصول على رسوم من صفقات إنتقاله المستقبلية، خاصة وأن اللاعب محل إهتمامات أندية فرنسية وألمانية.
Info 🚨 : le latéral gauche international U20 🇩🇿 Yassine Ben Hamed (23 ans), formé au LOSC, va être laissé libre par Antwerp (avec un % à la revente sur un futur transfert). Des clubs français et allemands sont sur le coup. #TeamDZ https://t.co/ck89RlFrWa
— Sébastien Denis (@sebnonda) April 20, 2023
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