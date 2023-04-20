لاعب الخضر بن حامد يقرر مغادرة فريقه أنترويب البلجيكي!

قرر لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين حامد، مغادرة فريقه أنترويب البلجيكي، بسبب علاقته المتدهورة مع مدرب الفريق الثاني.

وحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الخميس، فإن لاعب الخضر بن حامد، سيغادر النادي البلجيكي كلاعب حر من أي إلتزام.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة ناديه لاتعارض فكرة إنتقاله بشرط الحصول على رسوم من صفقات إنتقاله المستقبلية، خاصة وأن اللاعب محل إهتمامات أندية فرنسية وألمانية.