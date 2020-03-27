لاعب الخضر لسكان البليدة:”شدة وتزول ان شاء الله”

وجه المدافع المحوري لفريق الترجي الرياضي التونسي ” عبد القادر بدران” برسالة للشعب الجزائري عموما وسكان البليدة خصوصا عن فيروس كورونا.

لاعب المنتخب الوطني قال في فيديو توعوي نشره موقع الفاف:”أطلب من الشعب الجزائري ان يلتزم بإجراءات الوقاية من هذا الفيروس الذي اكتسح العالم”.

وأضاف:”على الجزائريين البقاء في منازلهم وعدم الخروج للشوارع حفاظا على صحة عائلاتهم، أتمنى الشفاء العاجل للمرضى وأترحم على الموتى”.

وختم بدران:”بصفتي إبن مدينة البليدة المتضررة بشكل أكبر من هذا الفيروس أقول لسكان هذه الولاية شدة وتزول ان شاء الله”.