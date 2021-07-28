لاعب الخضر هشام بوداوي يفقد والده

فقد الدولي الجزائري هشام بوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، والده، بمسقط رأسه ببشار.

وكشفت مصادر النهار أون لاين، عن وفاة والد لاعب الخضر، هشام بوداوي، كما قام هذا الأخير بنشر الخبر عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”.

.وطالب نجم نادي نيس الفرنسي، والمنتخب الوطني، من متابعيه، الدعاء لوالده الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض، بالرحمة والمغفرة.

.يذكر أن هشام بوداوي، يتواجد حاليا بفرنسا، أين يخوض التحضيرات الصيفية رفقة ناديه نيس، استعدادا للموسم الجديد