لاعب الخضر يتعرض للعقوبة من طرف الفيفا ويورط ناديه

الرياضة
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لاعب الخضر يتعرض للعقوبة من طرف الفيفا ويورط ناديه
بقلم كريم.تيغرمت

تعرض الدولي الجزائري نوفل خاسف لعقوبة الإيقاف لمدة أربعة أشهر، من طرف الفيفا، بالإضافة لغرامة مالية بـ160 ألف أورو.

وجاءت هذه العقوبة، ضد خاسف، بعد الشكوى التي أودعتها إدارة نصر حسين داي ضده لدى الفيفا، بعد فسخه للعقد الذي كان يربطه مع النصرية من طرف واحد.

وتسبب الدولي الجزائري، في تعرض ناديه تونديلا البرتغالي، لعقوبة من طرف الفيفا، بحرمانه من الانتداب في الميركاتو المقبل.

يذكر أن نوفل خاسف، سجل أول مشاركة له بألوان المنتخب الوطني الأول، في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بمنتخب بوتسوانا، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات الكان.


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