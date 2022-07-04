إعــــلانات
الرياضة

لاعب الخضر يتلقى ضربة قوية ويُجري عملية جراحية

بقلم عبد النور حواز
لاعب الخضر يتلقى ضربة قوية ويُجري عملية جراحية
ضربة موجعة
  • 385
  • 0

تلقى لاعب المُنتخب الوطني الجزائري، عبد القهار قادري، ضربة قوية مع فريقه، كورتري البلجيكي.

حيث أعلن الأخير عن اصابة متوسط ميدانه على مستوى الركبة خلال التربص التحضيري الأخير بهولندا.

كما أضاف النادي البلجيكي أن خريج مدرسة أتلتيك بارادو سيخضع لعملية جراحية غدا الثلاثاء.

ولم يكشف بيان كورتري مدة غياب، قادري، مُتمنيا له العودة إلى الميادين في أقرب وقت.

رابط دائم : https://nhar.tv/Eu8Ss
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر