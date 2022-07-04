لاعب الخضر يتلقى ضربة قوية ويُجري عملية جراحية
بقلم عبد النور حواز
تلقى لاعب المُنتخب الوطني الجزائري، عبد القهار قادري، ضربة قوية مع فريقه، كورتري البلجيكي.
حيث أعلن الأخير عن اصابة متوسط ميدانه على مستوى الركبة خلال التربص التحضيري الأخير بهولندا.
كما أضاف النادي البلجيكي أن خريج مدرسة أتلتيك بارادو سيخضع لعملية جراحية غدا الثلاثاء.
ولم يكشف بيان كورتري مدة غياب، قادري، مُتمنيا له العودة إلى الميادين في أقرب وقت.
Tijdens de afgelopen stage in Nederland liep Abdelkahar Kadri een blessure op aan de knie.
Nu is na verder onderzoek besloten dat Kadri morgen geopereerd wordt.
We wensen hem uiteraard een spoedig herstel toe! pic.twitter.com/MWMP5Rj1gp
— KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 4, 2022
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