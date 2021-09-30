لاعب “الخضر” ينقلب على الجزائر ويختار فرنسا

إنقلب اللاعب الفرانكو-جزائري “يانيس لاغا” على عقبيه ليصدم الجزائر بعد أشهر قليلة من مُشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة.

اللاعب الذي ارتدى الرقم 10 مع الخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي جرت بالجزائر تم استدعائه للمُنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة.

والغريب في الأمر أن يانيس لاغا سيواجه المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة في مباراتين وديتين بمركز كلير فونتان بفرنسا.

وسيدوم تربص المنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة من ال7 إلى ال12 أكتوبر وسيواجه الخضر يومي ال9 وال12 من ذات الشهر.