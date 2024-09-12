لاعب الخضر يوقع على أول عقد احترافي مع تولوز

وقع اللاعب الدولي الجزائري السابق لمنتخب أقل من 20 سنة، رفيق ميصالي، اليوم الخميس. على أول عقد احترافي في مسيرته.

وأعلن نادي تولوز الفرنسي عبر موقعه الرسمي على منصة فيسبوك، عن ترقية لاعب فريق الرديف. الجزائري، رفيق ميصالي، إلى الفريق الأول، ووقع أول عقد احترافي في مسيرته لمدة موسمين مع النادي البنفسجي.

للإشارة، اللاعب ميصالي رفيق من مواليد سنة 2003، وسبق أن خاض تربصات تحضيرية ومواجهات ودية مع المنتخب الوطني لأقل من 20 عاماً، سنة 2021.