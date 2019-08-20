لاعب الخضر يُجري عملية جراحية ناجحة

أجرى مُدافع الخضر محمد سليم فارس في الساعات القليلة الماضية، عملية جراحية ناجحة، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مؤخرا.

وخضع الدولي الجزائري للعلاج اللازم على مُستوى الرباط الصليبي الذي تمزق، خلال مُشاركته في لقاء ودي مع ناديه الإيطالي “سبال”.

وسيكون الظهير الأيسر على موعد مع فترة نقاهة طويلة الأمد بالنسبة له، لن تقل عن أربعة أشهر في أحسن الأحوال.

وسيُضيع صاحب الـ23 سنة غالب مُباريات الموسم الكروي الجديد، في سيناريو كارثي بالنسبة له على جميع الأصعدة.

وكان اللاعب الصاعد على موعد مع الإنتقال للعملاق إنتر ميلان، قبل أن تُذهب الإصابة كل شيء في مهب الريح.

وتحصل اليساري على دعم معنوي من زملائه، وعلى رأسهم سفيان فيغولي الذي تمنى له الشفاء العاجل.