لاعب السعودية الشهراني يخضع لعملية جراحية ناجحة
بقلم حواز عبد النور
خضع اليوم الأربعاء لاعب المُنتخب السعودي ونادي الهلال، ياسر الشهراني، لعملية جراحية ناجحة.
حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن العملية الجراحية مرت في أفضل الظروف وكانت ناجحة.
وذلك بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها الشهراني أمس الثلاثاء في مواجهة الأرجنتين على مستوى الوجه والفك.
ويُذكر أن السعودية حققت مُفاجأة كبيرة جدا بالفوز على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية من مونديال قطر 2022.
🟥 #آخر_خبر | الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن خضوع ياسر الشهراني لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في المباراة أمام الأرجنتين pic.twitter.com/OjJB16XNBA
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 23, 2022
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