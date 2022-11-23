لاعب السعودية الشهراني يخضع لعملية جراحية ناجحة

خضع اليوم الأربعاء لاعب المُنتخب السعودي ونادي الهلال، ياسر الشهراني، لعملية جراحية ناجحة.

حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن العملية الجراحية مرت في أفضل الظروف وكانت ناجحة.

وذلك بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها الشهراني أمس الثلاثاء في مواجهة الأرجنتين على مستوى الوجه والفك.

ويُذكر أن السعودية حققت مُفاجأة كبيرة جدا بالفوز على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية من مونديال قطر 2022.