لاعب العميد مطلوب في البرتغال

وضعت إدارة نادي فارينزي البرتغالي، اسم لاعب مولودية الجزائر، مهدي بوشريط، على رأس أولوياتها، تحسبا لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف صحيفة “أبولا” البرتغالية، بأن مسؤولي النادي يريدون ضم بوشريط، من أجل تعويض الرحيل المرتقب لنجمهم الجزائري الآخر، بشير بلومي.

وأشارت الصحيفة الشهيرة، إلى أن صاحب 22 ربيعا، مرتبط بالعميد إلى جوان 2026، ويحسن اللعب بقدمة اليسرى، كما أنه يلعب كجناح أيمن وفي الوسط الهجومي.

في المقابل، أكدت “أبولا” بأن بلومي، مرشحا بقوة لمغادرة فارينزي الصائفة الحالية، ويعتبر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الأوفر حظا لضمه.