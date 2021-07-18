لاعب المحليين مطلوب في كبير البرتغال !

كشف موقع “ديزاد فووت” اليوم الأحد أن نادي بورتو البرتغالي مُهتم كثيرا بخدمات لاعب المنتخب الوطني الجزائري للمحليين “عبد القهار قادري”.

وأضاف الموقع أن لاعب أتلتيك بارادو مطلوب من إدارة كبير الدوري البرتغالي على شكل إعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم المقبل.

متوسط الميدان صاحب ال21 ربيعا يتواجد أيضا ضمن اهتمامات الفرق البرتغالية “غيماريش” ،”سانتا كلارا” وكذا “سبورتينغ براغا”.