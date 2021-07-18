لاعب المحليين مطلوب في كبير البرتغال !
بقلم حواز عبد النور
كشف موقع “ديزاد فووت” اليوم الأحد أن نادي بورتو البرتغالي مُهتم كثيرا بخدمات لاعب المنتخب الوطني الجزائري للمحليين “عبد القهار قادري”.
وأضاف الموقع أن لاعب أتلتيك بارادو مطلوب من إدارة كبير الدوري البرتغالي على شكل إعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم المقبل.
متوسط الميدان صاحب ال21 ربيعا يتواجد أيضا ضمن اهتمامات الفرق البرتغالية “غيماريش” ،”سانتا كلارا” وكذا “سبورتينغ براغا”.
🚨🔄 Info @DZfoot
La jeune pépite du Paradou AC, Abdelkahar Kadri, intéresse le FC Porto
➡️ La formation portugaise veut un prêt avec option d’achat du milieu de terrain de 21 ans
➡️ Abdelkahar Kadri serait aussi dans le viseur de Guimarães, Santa Clara et Braga au 🇵🇹 pic.twitter.com/Zknm5tiJHD
— Touabi Juba (@Jubaat) July 18, 2021
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