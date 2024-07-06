لاعب المنتخب المصري أحمد رفعت في ذمة الله

أعلن نادي مودرن فيوتشر المصري، اليوم السبت، عن وفاة لاعبه الدولي أحمد رفعت، عن عمر ناهز الواحد والثلاثين سنة.

عبر بيان نشره نادي مودرن فيوتشر، عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتلقى الوسط الكروي المصري، صدمة كبيرة برحيل اللاعب، أحمد رفعت، رحمه الله، بعد أن عانى الراحل، من مشاكل صحية. حيث سبق له بتاريخ 11 مارس الماضي، خلال مواجهة فريقه أمام نادي الإتحاد السكندري، أن سقط مغشيا عليه بأرضية الملعب، وتسبب له ذلك في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه، ويدخل المستشفى.

وحسب ماكشفته العديد من التقارير الإعلامية المصرية، فإن الراحل، عالج في المستشفى لعدة أسابيع، وغادره بتاريخ 11 أفريل الماضي، واستمر في الخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.