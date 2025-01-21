لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد حاج صدوق يعتزل دوليا ويشتكي الظلم !

أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، مصطفى حاج صدوق، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب دولياً، بعد إنهائه منافسة كأس العالم 2025.

ونشر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، حاج صدوق، بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة أتستغرام، أعلن من خلاله اعتزاله دوليا.

وجاء بيان اللاعب على النحو التالي: “يحزنني كثيراً أن أكتب هذا البيان في مثل هذا الوقت الحاسم وفي خضم بطولة كبرى أتشرف بالمشاركة فيها، إلا أن الوضع أصبح لا يطاق ولا يطاق كفى”.

وأضاف حاج صدوق، موضحا موقفه: “لقد كرّست الكثير من كل ما أملك للمنتخب الوطني الذي لا يمكن مقارنته بآخرين أعتبرهم أساطير، كل هذا من أجل بلدي. ولكن كما يقولون، الصبر مرّ، لكن ثمرته حلوة، فقد تحملت المرارة وتعرضت لسوء المعاملة وعدم الاحترام”.

كما اشتكى اللاعب، مصطفى حاج صدوق، معاناته من سوء المعاملة داخل اتحادية كرة اليد، وقال: “لقد كذب عليّ وعلى زملائي في الفريق مرات عدة، بشأن ما قد يعتبر حقوقاً أساسية. لا يمكنني ببساطة الاستمرار ولا يمكنني قبول مثل هذه المعاملة قبل وأثناء بطولة العالم، مثل هذه الأشياء تتعارض مع قواعدي الأخلاقية وأرفض أن أكون متواطئاً”.

وختم حاج صدوق، معلنا خبر اعتزاله اللعب دولياً: “بعد كثير من التفكير، قادني هذا التحول الحزين في الأحداث إلى نتيجة مؤسفة، وهي اعتزالي اللعب مع المنتخب الوطني”.

وقدّم لاعب نادي النصر الكويتي شكره لعائلته على دعم قراره، وإلى جميع المشجعين، وأعرب عن أسفه لزملائه في الفريق.