لاعب المنتخب الوطني متهم بمحاولة قتل شقيقته

فجّرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكدت احتجاز الشرطة الفرنسية، للاعب دولي جزائري متهم بمحاولة قتل شقيقته.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، بأن الأمر يتعلق بإسحاق بلفوضيل، الذي تم القبض عليه ليلة الأحد إلى الاثنين، في منزل والديه بمنطقة “موريباس” بتهمة محاولة قتل أخته الصغرى.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن أصل الخلاف لا يزال غامضا لحد كتابة هذه الأسطر. مبرزا بأن الضحية لم تتقدم بشكوى ضد شقيقها.

وقالت “لوباريزيان” حول قضية مهاجم الغرافة القطري: “من الأضواء الكاشفة لملاعب كرة القدم إلى ظلام زنزانته في مركز الشرطة.. اعتقل لاعب جزائري دولي يبلغ من العمر 31 عاما ليلة الأحد إلى الاثنين في منزل والديه في موريباس”

مضيفة بأن بلفوضيل، تنقل إلى منزله العائلي، من أجل أخذ قسط من الراحة، وحاول بعد سوء تفاهم قتل شقيقته الصغرى البالغة من العمر 15 سنة.

مؤكدة بأن الحادثة وقعت في حدود الساعة 6:45 مساء، حينما اتصلت الفتاة القاصر بالشرطة، بعد جدال مع شقيقها بلفوضيل، ليجد المحققون عدة علامات حمراء حول رقبتها وخدوش على ساعديها.

وأبرزت الصحيفة الفرنسية، بأن الشرطة احتجزت بلفوضيل بمقر الأمن الواقع بـ “إلانكورت” لتفادي هروبه، في وقت لم تقم أخته بعد بتقديم شكوى كما طلب منها.

كما أكدت “لوباريزيان” بأن أسباب هذا العنف داخل الأسرة غامضة، والتحقيق مستمر لتسليط الضوء على هذه القضية، على أن يتم إجراء مقابلة مع مهاجم الخضر، من قبل المحققين وسيكون أمام مكتب المدعي العام في “فرساي” لتقرير ما يجب فعله في هذه القضية.