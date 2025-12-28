لاعب المولودية زوغرانا يقود تشكيلة بوركينافاسو أمام “الخضر”

كشفت الاتحادية البوركينابية لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب منتخبها، براما تراوري، لمواجهة “الخضر” مساء اليوم الأحد.

ويلتقي “المحاربون” بـ”الخيول البوركينابية” بعد حوالي ساعتين من الآن، على أرضية ملعب “مولاي الحسن” بالرباط، في قمة نارية، لحسم تأشيرة العبور إلى الدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

واستعان مدرب بوركينافاسو، بمتوسط ميدان مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، الذي شارك أساسيا، بحكم تجربته الطويلة في الجزائر، ومعرفته الجيدة بخبايا الكرة الجزائرية، بعدما شارك بديلا في جولة الافتتاح أمام غينيا الاستوائية.

وجاءت تشكيلة منتخب “الخيول” على النحو التالي:

الحارس: هيرفي كوفي

الدفاع: ايدموند تابسوبا، ستيف ياغو، ايسوفو دايو، آرسن كواسي.

الوسط: محمد زوغرانا، اسماعيلا ويدراوغو، غوستافو سانغاري.

الهجوم: لاندري كابوري، دانغو واتارا، برتراند تراوري (القائد).