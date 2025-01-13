لاعب المولودية يقود تشكيلة الأسبوع في دوري الأبطال

شهدت التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 5 من منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، التي اختممت أمس الأحد، وجود اسم لاعب جزائري واحد.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصاءات، اليوم الاثنين، تشكيلة الأسبوع الخاصة بمنافسة “الشامبينزليغ” التي عرفت وجود لاعب المولودية، أكرم بوراس.

وتحصل بوراس، حسب الموقع ذاته على درجة 7.5، ما رشّحه للحضور في التشكيلة المثالية القارية، في منصب لاعب ارتكاز.

وكان بوراس، تألق، يوم الجمعة الماضي، في لقاء العميد وتي بي مازيمبي الكونغولي. بمستوياته الرائعة. إلى جانب تسجيله الهدف الوحيد في المواجهة من ركلة جزاء.