لاعب المُنتخب الوطني يرد بقوة على المُشككين في وطنيته !

رد لاعب المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة وفريق تروا الفرنسي “ماتيبانزيا سيمبا كمال بيار” بقوة على المُشككين في وطنيته خاصة وأنه من أب كونغولي وأم جزائرية ومن مواليد فرنسا.

لاعب الخضر لأقل من 20 سنة نشر رسالة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي قال فيها:”أود أن أُعلمكم بأن بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يستعملون منشورات قديمة لحساب لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد من أجل الطعن في وطنيتي”.

وأضاف:”هذه المنشورات تريد التشكيك في تعلقي بالجزائر التي تعتبر وطن والدتي، والذي يتم استدعائي لمُنتخبها لأقل من 20 سنة باستمرار، أُعيد وأُكرر بأنني فخورا بتمثيل قميص المنتخب الجزائري اليوم وغدا إن تم توجيه الدعوة لي”.