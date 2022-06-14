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الرياضة

لاعب المُنتخب الوطني يُمدد عقده مع مونبوليي

بقلم عبد النور حواز
لاعب المُنتخب الوطني يُمدد عقده مع مونبوليي
مونبوليي يثق في شبانه
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أعلن فريق مونبوليي الفرنسي أمسية اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد لاعبه الجزائري، يانيس قرموش.

المُهاجم الشاب صاحب 21 ربيعا مدد عقده إلى غاية صيف سنة 2024 بعد أن كان عقده الأول ينتهي يوم 30 جوان المُقبل.

كما عبر لاعب المُنتخب الوطني الجزائري الأولمبي، عن سعادته قائلا:”أنا سعيد بتوقيع عقد جديد وفخور في نفس الوقت”.

وكان، رأس الحربة، قد شارك رفقة خُضر أقل من 23 سنة في دورة موريس ريفيلو بمدينة تولون الفرنسية مؤخرا.

https://www.mhscfoot.com/articles/2021-2022/equipe-pro/yanis-guermouche-prolonge

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