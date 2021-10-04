لاعب المُنتخب المحلي يتعرض لإصابة خطيرة !

تأكد بصفة رسمية غياب لاعب فريق شبيبة القبائل “كسيلة بوعالية” عن تربص المُنتخب الوطني المحلي بسبب الإصابة.

اللاعب الذي استدعاه الناخب الوطني للمحليين “مجيد بوقرة” للتربص الذي انطلق اليوم الإثنين أُصيب خلال تحضيراته مع الكناري.

وتعرض اللاعب الشاب لقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة ما سيجعله يغيب لمدة طويلة جدا قد تصل ل6 أشهر كاملة.

وسيُجري اللاعب عملية جراحية، في حين سيواجه المُنتخب الوطني المحلي المنتخب البينيني يوم السبت وديا بوهران.