إعــــلانات
الرياضة

لاعب المُنتخب المحلي يُشفى من كورونا

بقلم حواز عبد النور
لاعب المُنتخب المحلي يُشفى من كورونا
  • 72
  • 0

أعلن فريق أتلتيك بارادو أمس الأحد شفاء لاعبه عبد القهار قادري من فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف النادي العاصمي عبر بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لاعب المنتخب المحلي استأنف التدريبات.

وكتب الحساب:””قادري يستأنف التدريبات تدريجيا بعد شفائه من فيروس كورونا”.

يُذكر أن قادري شارك أساسيا في مواجهة المحليين أمام المنتخب الليبيري الشهر الماضي بملعب وهران الجديد ولفت الأنظار بتألقه الكبير.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959653
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات