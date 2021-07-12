لاعب المُنتخب المحلي يُشفى من كورونا

أعلن فريق أتلتيك بارادو أمس الأحد شفاء لاعبه عبد القهار قادري من فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف النادي العاصمي عبر بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لاعب المنتخب المحلي استأنف التدريبات.

وكتب الحساب:””قادري يستأنف التدريبات تدريجيا بعد شفائه من فيروس كورونا”.

يُذكر أن قادري شارك أساسيا في مواجهة المحليين أمام المنتخب الليبيري الشهر الماضي بملعب وهران الجديد ولفت الأنظار بتألقه الكبير.