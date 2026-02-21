لاعب انتر ميلان وحارس من سويسرا جديد “الخضر” !

باشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تحركاتها، من أجل ضمان تدعيم صفوف “الخضر” بأسماء جديدة، تحسبا لبطولة كأس العالم 2026، المقررة ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية القادمين.

وكشفت تقارير صحفية صادرة أمس الجمعة، أن عدد معتبر من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الجزائري. في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بلغوا نهاية مشوارهم الدولي، في صورة عطال وتوقاي والحارس بن بوط.

في هذا الصدد، أشارت “ليكيب” الفرنسية، إلى أن مسؤولي “الفاف” تواصلوا مع عدة لاعبين مزدوجي الجنسية. يتقدمهم إيثان مبابي، لكن إصابته بتمزق في وتر الفخذ الأيمن، جمدت المفاوضات.

كما تحدثت الصحيفة الفرنسية، عن تداول اسم إلياس زيدان. لاعب رديف نادي ريال بيتيس الاسباني، والذي قد يتم استدعاءه من أجل اكتشاف أجواء “الخضر”. كما فعل حدث مع المدافع الشاب لدورتموند الألماني، إلياس بن قارة في تربص نوفمبر الماضي.

قبل أن تؤكد “ليكيب” أن لاعب مودينا الايطالي، ياسين ماسولين، الذي سيلتحق الصيف القادم بنادي انتر ميلان، سيكون بنسبة كبيرة في تعداد “الخضر” في تربص مارس المقبل.

ويعد ماسولين، من أبرز المواهب الصاعدة، وهو الذي تألق في “السيري ب” رفقة مودينا. ليقرر انتر ميلان، شراء عقده في الميركاتو الشتوي الماضي، وفضل إبقاءه في النادي الناشط في “السيري ب” إلى نهاية الموسم.

ونشرت “ليكيب” الفرنسية، تصريحات لمصدر مسؤول من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، أكد من خلالها وجود اتصالات مع صاحب الـ 23 ربيعا. وقال: “نعم، تم التواصل معه. الباب مفتوح، والقرار يعود له.. هناك كأس عالم على المدى القريب، ويجب أن يتحلى بالرغبة والعزيمة”.

وعلى صعيد آخر، رشحت الصحيفة ذاتها، الحارس ميلفين ماستيل، الناشط في نادي ستاد نيوني، في الدرجة الثانية السويسرية، للتواجد في تربص مارس المقبل. الذي تتخلله مواجهتين وديتين أمام كل من غواتيمالا وأوروغواي، لاسيما بعد اعتزال أسامة بن بوط.

كما أكدت أن مدافع تولوز الفرنسي، رفيق ميصالي، تواجد ضمن قائمة الأسماء التي يتم متابعتها عن كثب من طرف “الفاف”. إلا أن الإصابة التي يعاني منها صاحب الـ 22 عاما، قد تؤجل استدعاءه للمنتخب.