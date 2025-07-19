لاعب ايفواري يلتحق بشبيبة الساورة

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم السبت، عن صفقة جديدة في فترة التحويلات الصيفية الحالية، ويتعلق الأمر باللاعب الايفواري وايو كونستانت.

وكشفت إدارة نادي الجنوب، عن ضمّها كونستانت، الذي ينشط كوسط ميدان هجومي، قادما من نادي سان بيدرو المنتمي إلى البطولة الايفوارية الممتازة.

كما نقلت إدارة الساورة، تصريحات مقتضبة للاعبها الجديد. البالغ من العمر 28 سنة، أكد من خلالها سعادته بالتوقيع في نادٍ طموح مثل شبيبة الساورة.

مبرزا أنه سيبذل كل جهده لإسعاد الأنصار والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق، خلال الموسم الكروي الجديد 2025-2026.